|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1002010010
|Наименование
|100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01>
|Присоединительная винтовая резьба
|M14x1,5
|Диаметр [мм]
|80,3
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Материал
|сталь
|Высота [мм]
|128
|Поверхность
|оцинкованный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01> производителя MEYLE с артикулом 1002010010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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