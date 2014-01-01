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100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01> артикул 1002010010 MEYLE в Алматы

1002010010 MEYLE 100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1002010010
Наименование 100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01>
Присоединительная винтовая резьба M14x1,5
Диаметр [мм] 80,3
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы 1 M12x1,5
Материал сталь
Высота [мм] 128
Поверхность оцинкованный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 201 0010_фильтр топливный!\ Audi 80/A4/A6/A8/V8 1.6-4.2 88>, VW Passat 4.0i W8 01> производителя MEYLE с артикулом 1002010010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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