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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 1001910002 MEYLE в Алматы

1001910002 MEYLE Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001910002
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Рабочее напряжение [В] 12
Тип датчика NTC - Датчик
Точка включения [°С] -40, 130
Диаметр [мм] 20
Цвет черный
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя MEYLE с артикулом 1001910002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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