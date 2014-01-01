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100 151 0000/S_опора кардана подвесная !с подш. к-кт\ VW Touareg 03-10 артикул 1001510000S MEYLE в Алматы

1001510000S MEYLE 100 151 0000/S_опора кардана подвесная !с подш. к-кт\ VW Touareg 03-10
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001510000S
Наименование 100 151 0000/S_опора кардана подвесная !с подш. к-кт\ VW Touareg 03-10
Сторона установки посередине
Внутренний диаметр 30
Наружный диаметр [мм] 100
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником
Толщина [мм] 30
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Материал резина/металл
Количественная единица комплект

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 151 0000/S_опора кардана подвесная !с подш. к-кт\ VW Touareg 03-10 производителя MEYLE с артикулом 1001510000S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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