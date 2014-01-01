|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001510000S
|Наименование
|100 151 0000/S_опора кардана подвесная !с подш. к-кт\ VW Touareg 03-10
|Сторона установки
|посередине
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|100
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Толщина [мм]
|30
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Материал
|резина/металл
|Количественная единица
|комплект
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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