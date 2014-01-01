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100 145 0003_ролик натяжной!\ VW Bora/Golf/Polo 1.0-1.6 16V 91> артикул 1001450003 MEYLE в Алматы

1001450003 MEYLE 100 145 0003_ролик натяжной!\ VW Bora/Golf/Polo 1.0-1.6 16V 91>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001450003
Наименование 100 145 0003_ролик натяжной!\ VW Bora/Golf/Polo 1.0-1.6 16V 91>
Наружный диаметр [мм] 70
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Высота [мм] 26
Внутренний диаметр 17

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 145 0003_ролик натяжной!\ VW Bora/Golf/Polo 1.0-1.6 16V 91> производителя MEYLE с артикулом 1001450003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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