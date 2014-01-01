|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001450003
|Наименование
|100 145 0003_ролик натяжной!\ VW Bora/Golf/Polo 1.0-1.6 16V 91>
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
|Высота [мм]
|26
|Внутренний диаметр
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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