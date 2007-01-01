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100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007> артикул 1001390003 MEYLE в Алматы

1001390003 MEYLE 100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001390003
Наименование 100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007>
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
Материал резина
ограничение производителя AISIN WARNER
Количественная единица Штука
Количество отверстий 1 9
Тип коробки передач TF-62SN, 09M, AQ450

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007> производителя MEYLE с артикулом 1001390003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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