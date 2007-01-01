|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001390003
|Наименование
|100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007>
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
|Материал
|резина
|ограничение производителя
|AISIN WARNER
|Количественная единица
|Штука
|Количество отверстий 1
|9
|Тип коробки передач
|TF-62SN, 09M, AQ450
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 139 0003_ прокладка поддона АКПП!\ VW Tiguan 2.0 TFSI/TDI 2007> производителя MEYLE с артикулом 1001390003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита