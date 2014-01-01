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Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач артикул 1001370010 MEYLE в Алматы

1001370010 MEYLE Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001370010
Наименование Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач 8-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
ограничение производителя AISIN WARNER
Количественная единица комплект
Тип коробки передач 0C8, TR-80SD
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без укрепительного материала
Количество крепежных отверстий 11

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач производителя MEYLE с артикулом 1001370010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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