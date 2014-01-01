|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001360011
|Наименование
|100 136 0011_фильтр АКПП! \ Audi A4/A6 04-11
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без проладки
|Количественная единица
|Штука
|Тип коробки передач
|6HP19, 6HP26
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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