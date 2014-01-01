|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001330006
|Наименование
|100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
|Присоединительная винтовая резьба
|M12x1,5
|Диаметр [мм]
|86
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Размер резьбы
|M14x1,5
|Материал
|сталь
|Высота [мм]
|155
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99 производителя MEYLE с артикулом 1001330006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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