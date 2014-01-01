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100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99 артикул 1001330006 MEYLE в Алматы

1001330006 MEYLE 100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001330006
Наименование 100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99
Присоединительная винтовая резьба M12x1,5
Диаметр [мм] 86
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы M14x1,5
Материал сталь
Высота [мм] 155

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 133 0006_фильтр топливный!\ Audi 80/100/A6/S4 1.6-2.3/4.2 80-97, Seat Toledo 1.8 91-99 производителя MEYLE с артикулом 1001330006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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