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100 127 0006_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic 1.7TDi,2.0TDi 96-05 артикул 1001270006 MEYLE в Алматы

1001270006 MEYLE 100 127 0006_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic 1.7TDi,2.0TDi 96-05
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001270006
Наименование 100 127 0006_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic 1.7TDi,2.0TDi 96-05
Диаметр [мм] 88
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Материал сталь
Высота [мм] 170

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 127 0006_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic 1.7TDi,2.0TDi 96-05 производителя MEYLE с артикулом 1001270006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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