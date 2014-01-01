|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001270006
|Наименование
|100 127 0006_фильтр топливный!\ Honda Accord/Civic 1.7TDi,2.0TDi 96-05
|Диаметр [мм]
|88
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Материал
|сталь
|Высота [мм]
|170
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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