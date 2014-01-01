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100 127 0005_фильтр топливный!\ MAN 16.372 артикул 1001270005 MEYLE в Алматы

1001270005 MEYLE 100 127 0005_фильтр топливный!\ MAN 16.372
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001270005
Наименование 100 127 0005_фильтр топливный!\ MAN 16.372
Присоединительная винтовая резьба M16x1,5
Диаметр [мм] 85
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Материал сталь
Высота [мм] 159

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 127 0005_фильтр топливный!\ MAN 16.372 производителя MEYLE с артикулом 1001270005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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