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100 127 0004_фильтр топливный!\Ford Galaxy 1.9TDi 96-00 артикул 1001270004 MEYLE в Алматы

1001270004 MEYLE 100 127 0004_фильтр топливный!\Ford Galaxy 1.9TDi 96-00
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001270004
Наименование 100 127 0004_фильтр топливный!\Ford Galaxy 1.9TDi 96-00
Диаметр [мм] 89
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Материал сталь
Высота [мм] 174,8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 127 0004_фильтр топливный!\Ford Galaxy 1.9TDi 96-00 производителя MEYLE с артикулом 1001270004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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