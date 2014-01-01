|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001210069
|Наименование
|100 121 0069_крышка расширительного бачка!\ VW Polo/Golf/Passat 1.0-2.8 81-01
|Давление [бар]
|1,5
|Цвет
|синий
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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