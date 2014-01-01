|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001210048
|Наименование
|100 121 0048_термостат! 87С-102С с прокладкой\ Audi 80,VW Golf/Passat 1.6D/1.9D/TD/TDi 82>
|Температура открытия [°C]
|87
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|область температуры от [°C]
|87
|Диапазон температуры до [°C]
|102
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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