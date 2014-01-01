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Масляный фильтр артикул 1001150017 MEYLE в Алматы

1001150017 MEYLE Масляный фильтр
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001150017
Наименование Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм] 95
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы 3/4"-16 UNF
Высота [мм] 183
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масляный фильтр производителя MEYLE с артикулом 1001150017 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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