|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001150004
|Наименование
|100 115 0004_фильтр масляный!\ VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00>
|Наружный диаметр [мм]
|78
|Диаметр [мм]
|76
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Размер резьбы
|3/4"-16 UNF
|Высота [мм]
|91,5
|Внутренний диаметр 1(мм)
|71,5
|Давление открытия обгонного клапана [бар]
|1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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