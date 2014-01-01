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100 115 0004_фильтр масляный!\ VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00> артикул 1001150004 MEYLE в Алматы

1001150004 MEYLE 100 115 0004_фильтр масляный!\ VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001150004
Наименование 100 115 0004_фильтр масляный!\ VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00>
Наружный диаметр [мм] 78
Диаметр [мм] 76
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы 3/4"-16 UNF
Высота [мм] 91,5
Внутренний диаметр 1(мм) 71,5
Давление открытия обгонного клапана [бар] 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 115 0004_фильтр масляный!\ VW Golf4/5/Polo, Seat Ibiza/Toledo 1.4-1.6 99>, Audi A2 1.4 00> производителя MEYLE с артикулом 1001150004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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