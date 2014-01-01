menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80> артикул 1001150001 MEYLE в Алматы

1001150001 MEYLE 100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001150001
Наименование 100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80>
Диаметр [мм] 76
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы 3/4"-16 UNF
Высота [мм] 118,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5

С этим товаром покупают...

CLEAN FILTERS DO218

LUBE SPIN-ON FULL FLOW

BOSCH 0451103033

Фильтр масляный

BLUE-PRINT ADS72101

Масляный фильтр

GAMBERA OF020

BOSCH 0451103904

Масляный фильтр
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80> производителя MEYLE с артикулом 1001150001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0