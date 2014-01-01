|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001150001
|Наименование
|100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80>
|Диаметр [мм]
|76
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Размер резьбы
|3/4"-16 UNF
|Высота [мм]
|118,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с возвратным клапаном
|Давление открытия обгонного клапана [бар]
|2,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 115 0001_фильтр масляный! \ Audi 80/100/A6/A4,VW Golf/Venta/Passat 1.0-2.3 80> производителя MEYLE с артикулом 1001150001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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