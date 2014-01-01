|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001090038
|Наименование
|Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Высота [мм]
|27
|Внутренний диаметр
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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