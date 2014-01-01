|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1001090016
|Наименование
|100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ!\ VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
|Высота [мм]
|20
|Внутренний диаметр
|10
|Количественная единица
|Штука
|Усиленное оснащение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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