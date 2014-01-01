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100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ!\ VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98 артикул 1001090016 MEYLE в Алматы

1001090016 MEYLE 100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ!\ VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1001090016
Наименование 100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ!\ VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98
Наружный диаметр [мм] 72
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без дополнительного материала
Высота [мм] 20
Внутренний диаметр 10
Количественная единица Штука
Усиленное оснащение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ!\ VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98 производителя MEYLE с артикулом 1001090016 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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