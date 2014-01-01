|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1000410003
|Наименование
|100 041 0003_пружина пер.!\ VW Golf/Jetta 1.6D/TD 83-91
|Сторона установки
|передний мост
|заменяется только попарно
|Высота [мм]
|341
|Толщина [мм]
|12,7
|необходимое количество
|2
|Материал
|Пружинная сталь
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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