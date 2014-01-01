|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1000400001HD
|Наименование
|100 040 0001/HD_сайлентблок рычага!\ Audi 80/90 2.0/2.3 <95
|Сторона установки
|спереди, сзади, снизу
|Высота [мм]
|44
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|37
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
|Количество на ось
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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