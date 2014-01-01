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Свеча накаливания артикул 1000202022 MEYLE в Алматы

1000202022 MEYLE Свеча накаливания
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1000202022
Наименование Свеча накаливания
Размер резьбы M10 x 1
Длина предупреждающего контакта Способность к послесвечению, Штифтовая свеча накаливания
Общая длина [мм] 92
Ширина зева гаечного ключа 10
Техника присоединения Pin Ø 4 mm
Монтажная глубина [мм] 24,5
Покатость конуса 63°
Номинальное напряжение [V] 11

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча накаливания производителя MEYLE с артикулом 1000202022 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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