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100 020 1032_свеча накаливания! 11V\ Audi 80, VW Golf 1.6-1.9D 75-00 артикул 1000201032 MEYLE в Алматы

1000201032 MEYLE 100 020 1032_свеча накаливания! 11V\ Audi 80, VW Golf 1.6-1.9D 75-00
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1000201032
Наименование 100 020 1032_свеча накаливания! 11V\ Audi 80, VW Golf 1.6-1.9D 75-00
Размер резьбы M12 x 1,25
Длина предупреждающего контакта Штифтовая свеча накаливания, Способность к послесвечению
Общая длина [мм] 59
Ширина зева гаечного ключа 12
Техника присоединения M5
Монтажная глубина [мм] 20,4
Покатость конуса 63°
Номинальное напряжение [V] 11

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 020 1032_свеча накаливания! 11V\ Audi 80, VW Golf 1.6-1.9D 75-00 производителя MEYLE с артикулом 1000201032 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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