|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1000201032
|Наименование
|100 020 1032_свеча накаливания! 11V\ Audi 80, VW Golf 1.6-1.9D 75-00
|Размер резьбы
|M12 x 1,25
|Длина предупреждающего контакта
|Штифтовая свеча накаливания, Способность к послесвечению
|Общая длина [мм]
|59
|Ширина зева гаечного ключа
|12
|Техника присоединения
|M5
|Монтажная глубина [мм]
|20,4
|Покатость конуса
|63°
|Номинальное напряжение [V]
|11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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