|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|0835212099PD
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост
|Наружный диаметр [мм]
|295
|Высота [мм]
|64,4
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Минимальная толщина [мм]
|25,4
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Ø фаски [мм]
|112
|Ø расположения отверстий под шпильки колеса [мм]
|15,2
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Поверхность
|оцинкованная
|Обработка
|Высокоуглеродистый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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