|Производитель / Поставщик
|METELLI
|№ Производителя
|151573
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Материал пыльника
|резина
|Размер резьбы
|M20x1.5
|Число зубцов кольца ABS
|44
|Диаметр прокладки [мм]
|57,4
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|35
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|23
|Наружный диаметр [мм]
|95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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