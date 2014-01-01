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Шарнирный комплект, приводной вал артикул 151573 METELLI в Алматы

151573 METELLI Шарнирный комплект, приводной вал
Производитель / Поставщик METELLI
№ Производителя 151573
Наименование Шарнирный комплект, приводной вал
Материал пыльника резина
Размер резьбы M20x1.5
Число зубцов кольца ABS 44
Диаметр прокладки [мм] 57,4
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 35
Внешнее зацепление со стороны колеса 23
Наружный диаметр [мм] 95
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнирный комплект, приводной вал производителя METELLI с артикулом 151573 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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