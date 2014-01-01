Производитель / Поставщик MERITOR № Производителя 21221224 Наименование Пружина тормозных колодок 35/5x227; TE/TM (3-я серия)

Запчасть пружина тормозных колодок 35/5x227; TE/TM (3-я серия) представлена по производителю MERITOR с артикулом 21221224. У данной детали есть аналоги с номерами: 21221224, ZX030033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозных колодок 35/5x227; TE/TM (3-я серия) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MERITOR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.