Производитель / Поставщик MENTOR № Производителя 1181025041 Наименование Патрубок радиатора 28x28x220 MB Axor 1181025041, Mentor

Запчасть патрубок радиатора 28x28x220 Мерседес Аксор 1181025041 Mentor представлена по производителю MENTOR с артикулом 1181025041. У данной детали есть аналоги с номерами: 1181025041, 8545, 481040, 9405011282, 010317, A9405011282. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора 28x28x220 Мерседес Аксор 1181025041 Mentor на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя MENTOR. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.