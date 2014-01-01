Производитель / Поставщик MEGAPOWER № Производителя 348200047418780040943151000419 Наименование Сцепление КАМАЗ-4308,43253,43255 (КПП ZF 6S-1000 дв.CUMMINS 6 ISBe-210) в сборе MEGAPOWER

Запчасть сцепление КАМАЗ-4308 43253 43255 (КПП ZF-6S 1000 дв.CUMMINS 6 ISBe 210) в сборе MEGAPOWER представлена по производителю MEGAPOWER с артикулом 3482000474/1878004094/3151000419. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сцепление КАМАЗ-4308 43253 43255 (КПП ZF-6S 1000 дв.CUMMINS 6 ISBe 210) в сборе MEGAPOWER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEGAPOWER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.