Производитель / Поставщик MEGAPOWER № Производителя 282004A160 Наименование ТУРБОКОМПРЕССОР HYUNDAI STAREX H-1 ДВ.D4BF (2.5) MEGAPOWER №

Запчасть турбина Хендай STAREX H-1 ДВ.D4BF (2.5) MEGAPOWER № представлена по производителю MEGAPOWER с артикулом 282004A160. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина Хендай STAREX H-1 ДВ.D4BF (2.5) MEGAPOWER №, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEGAPOWER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.