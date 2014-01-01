Производитель / Поставщик MEGAPOWER № Производителя 282004A101 Наименование ТУРБОКОМПРЕССОР KIA SORENTO ДВ.D4CB (2.5 CRDI) MEGAPOWER №

Если вы хотите купить турбина KIA SORENTO ДВ.D4CB (2.5 CRDI) MEGAPOWER №, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MEGAPOWER с артикулом 282004A101. У данной детали есть аналоги с номерами: 7339520001, 7339520004, 7339525001S, 7339525004S, MTG7714NR, MTG7714SL. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя MEGAPOWER.