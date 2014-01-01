Производитель / Поставщик MEGA № Производителя 1509020055 Наименование Крюк буксировочный ДАФ ХФ 95 105 в сборе

Если вы хотите купить крюк буксировочный ДАФ ХФ 95 105 в сборе, просто позвоните нам! Применяется на DAF, XF95, XF 95, 105, XF105, XF 105, 105XF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MEGA с артикулом 15-09-02-0055. У данной детали есть аналоги с номерами: 0962638, 1308764, 1329764, 1509649067, 268279, 400044, 40448. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя MEGA.