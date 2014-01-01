Производитель / Поставщик MEGA № Производителя 1003000322 Наименование Датчик ABS MAN TGA, 81.27120-6182

Запчасть датчик АБС МАН ТГА 81.27120-6182 представлена по производителю MEGA с артикулом 1003000322. У данной детали есть аналоги с номерами: 1003000322 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС МАН ТГА 81.27120-6182 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEGA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.