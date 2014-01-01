Производитель / Поставщик MEGA № Производителя 1001050125 Наименование Датчик давления в контуре стояночного тормоза грузовиков Ман давление 6.5 bar

Если вы хотите купить датчик давления в контуре стояночного тормоза грузовиков Ман давление 6.5 bar, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, Ман Тга. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MEGA с артикулом 10-01-05-0125. У данной детали есть аналоги с номерами: 0542112, 2260260, 30262022, 370004, 370014, 38459, 81255140032. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEGA.