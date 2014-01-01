Производитель / Поставщик MEC-DIESEL № Производителя 270130 Наименование Прокладка клапаной крышки 8140.07/27/23/43/67_(270130)

Запчасть прокладка клапаной крышки 8140.07/27/23/43/67_(270130) представлена по производителю MEC-DIESEL с артикулом 270130. У данной детали есть аналоги с номерами: 270130, 270130, AEB91902STD, 290031, 291442, 7136136STD, 7142136STD. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка клапаной крышки 8140.07/27/23/43/67_(270130) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEC-DIESEL. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.