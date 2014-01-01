Производитель / Поставщик MEC-DIESEL № Производителя 10040 Наименование Коленвал Ивеко мотор F4GE OEM номера 2853822, 504048350, 504095659, 504345406, 7624388

Если вы хотите купить коленвал Ивеко мотор F4GE, просто позвоните нам! Подходит на моторы Iveco Евро-2 и Евро-3: F4CE9484, F4DE9484, F4HE9484, F4GE9484, F4GE0484G, 4T-450, 445T-M2, F4GE0454, 445T, F5GE0484G, S4D104 SA4D104 SAA4D104, F4HE9684 Эта запчасть представлена по производителю MEC-DIESEL с артикулом 10040. У данной детали есть аналоги с номерами: 2853822, 504048350, 504095659, 504345406, 7624388. Коленвалы для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные коленвалы для грузовиков с гарантией от производителя MEC-DIESEL.