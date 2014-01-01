Производитель / Поставщик MAN № Производителя 1931059005 Наименование Трубка подвода масла к турбокомпрессору (12x1.5x1000) ЛиаЗ дв.MAN D0836LOH04

Запчасть трубка подвода масла к турбокомпрессору (12x1.5x1000) ЛиаЗ дв.MAN D0836LOH04 представлена по производителю MAN с артикулом 01931059005. У данной детали есть аналоги с номерами: 01931059005 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка подвода масла к турбокомпрессору (12x1.5x1000) ЛиаЗ дв.MAN D0836LOH04 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.