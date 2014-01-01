Производитель / Поставщик MAJORSELL № Производителя 220388 Наименование ГБЦ компрессора в сборе OM501/502LA MB Actros/Axor, 220388

Запчасть головка блока компрессора в сборе OM501/502LA Мерседес Актрос/Аксор 220388 представлена по производителю MAJORSELL с артикулом 220388. У данной детали есть аналоги с номерами: 220388 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия головка блока компрессора в сборе OM501/502LA Мерседес Актрос/Аксор 220388 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MAJORSELL. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.