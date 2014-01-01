Производитель / Поставщик MAJORSELL № Производителя 220088 Наименование Коленвал компрессора 2-цил. MB OM401 - OM449

Запчасть коленвал компрессора 2-цил. Мерседес OM401 OM449 представлена по производителю MAJORSELL с артикулом 220088. У данной детали есть аналоги с номерами: 011360400004, 050101911630, 20050340002, 21411, 2141101, 23890, 24230117600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить коленвал компрессора 2-цил. Мерседес OM401 OM449, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAJORSELL. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.