Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 34593 Наименование Поршневая группа ДВС (*6, *10, *12); OM401/403/404; 1932, 2632; 1974 - 1996; d=125мм

Запчасть поршневая группа ДВС (*6 *10 *12); OM401/403/404; 1932 2632; 1974 1996; d=125мм представлена по производителю MAHLE с артикулом 0034593. У данной детали есть аналоги с номерами: 0034593, 0034590, 20900340000, 490963, 92306963. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршневая группа ДВС (*6 *10 *12); OM401/403/404; 1932 2632; 1974 1996; d=125мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.