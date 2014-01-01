Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 332000 Наименование Поршень двигателя VW Golf (05),Jetta (05-10),Passat (05-10) (1.6) (BSE,BSF) d+0.00 MAHLE

Запчасть поршень двигателя VW Golf (05) Jetta (05 10) Passat-(05 10) (1.6) (BSE BSF) d+0.00 MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 0332000. У данной детали есть аналоги с номерами: 0332000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень двигателя VW Golf (05) Jetta (05 10) Passat-(05 10) (1.6) (BSE BSF) d+0.00 MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.