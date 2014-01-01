Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 29800 Наименование Поршень в сборе OM364/366 Euro 1; (x4/x6)

Запчасть поршень в сборе OM364/366 Euro 1; (x4/x6) представлена по производителю MAHLE с артикулом 0029800. У данной детали есть аналоги с номерами: 0029800, 91550600, 8728880000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень в сборе OM364/366 Euro 1; (x4/x6) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.