Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 28100 Наименование Поршнекомплект MB OM364 LA354 d97.5 STD Mahle

Запчасть поршнекомплект Мерседес OM364 LA354 d97.5 STD Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 0028100. У данной детали есть аналоги с номерами: 0028100, 94333600, 8774000000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршнекомплект Мерседес OM364 LA354 d97.5 STD Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.