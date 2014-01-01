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Гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF DAF 213WT0300, Mahle артикул 213WT0300 MAHLE в Алматы

213WT0300 MAHLE Гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF DAF 213WT0300, Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213WT0300
Наименование Гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF DAF 213WT0300, Mahle
Диаметр цилиндра [мм] 130,0
Наружный диаметр [мм] 136,0
Длина [мм] 288,5
Ø фланца [мм] 143,6
Обработка с чистовой обработкой
Цилиндр без кольца втулки
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Длина упаковки [см] 14,6
Ширина упаковки [см] 14,60
Высота упаковки [см] 29,00
Вес нетто [г] 2910,0
Запчасть гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF Даф 213WT0300 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213WT0300. У данной детали есть аналоги с номерами: 213WT0300, 5382, 394080, SJ351351, 20040911600, 1402141000, 95130300000. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF Даф 213WT0300 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF DAF 213WT0300, Mahle производителя MAHLE с артикулом 213WT0300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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