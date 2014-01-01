|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213WT0300
|Наименование
|Гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF DAF 213WT0300, Mahle
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,0
|Наружный диаметр [мм]
|136,0
|Длина [мм]
|288,5
|Ø фланца [мм]
|143,6
|Обработка
|с чистовой обработкой
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
|Длина упаковки [см]
|14,6
|Ширина упаковки [см]
|14,60
|Высота упаковки [см]
|29,00
|Вес нетто [г]
|2910,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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