Длина [мм] 288,5 Ø фланца [мм] 143,6 Обработка с чистовой обработкой Цилиндр без кольца втулки Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра Длина упаковки [см] 14,6 Ширина упаковки [см] 14,60 Высота упаковки [см] 29,00 Вес нетто [г] 2910,0

Запчасть гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF Даф 213WT0300 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213WT0300. У данной детали есть аналоги с номерами: 213WT0300, 5382, 394080, SJ351351, 20040911600, 1402141000, 95130300000. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС d130 DKX/DKXE/DKZ/WS/XE/XF Даф 213WT0300 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.