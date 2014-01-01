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Клапан впускной DAF артикул 213VE31786000 MAHLE в Алматы

213VE31786000 MAHLE Клапан впускной DAF
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213VE31786000
Наименование Клапан впускной DAF
Сторона установки Сторона впуска
Диаметр головки клапана [мм] 45,46
Диаметр стержня клапана [мм] 10,0
Угол седла клапана [градус] 20,0
Длина [мм] 169,4
Материал головки клапана Хромомолибденовый сплав
Поверхность хромированный
Количество канавок 1
Вес нетто [г] 166,0
Высота упаковки [см] 21,10
Длина упаковки [см] 5,2
Ширина упаковки [см] 5,20
Запчасть Клапан впускной Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31786000. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан впускной DAF производителя MAHLE с артикулом 213VE31786000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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