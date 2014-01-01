Диаметр стержня клапана [мм] 10,0 Угол седла клапана [градус] 20,0 Длина [мм] 169,4 Материал головки клапана Хромомолибденовый сплав Поверхность хромированный Количество канавок 1 Вес нетто [г] 166,0 Высота упаковки [см] 21,10 Длина упаковки [см] 5,2 Ширина упаковки [см] 5,20

Запчасть Клапан впускной Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31786000. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.