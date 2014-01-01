Диаметр стержня клапана [мм] 9,0 Угол седла клапана [градус] 30,0 Длина [мм] 163,6 Материал головки клапана Хром-кремниевый сплав Поверхность хромированный Вес нетто [г] 142,0 Высота упаковки [см] 17,00 Длина упаковки [см] 5,2 Ширина упаковки [см] 5,20

Запчасть клапан впускной WS242/295 XF250 280/315 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31022000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VE31022000, V94638, 1307654, V0040354, 10535601. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной WS242/295 XF250 280/315 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.