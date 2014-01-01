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Клапан впускной WS242/295 XF250/280/315 артикул 213VE31022000 MAHLE в Алматы

213VE31022000 MAHLE Клапан впускной WS242/295 XF250/280/315
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213VE31022000
Наименование Клапан впускной WS242/295 XF250/280/315
Сторона установки Сторона впуска
Диаметр головки клапана [мм] 45,5
Диаметр стержня клапана [мм] 9,0
Угол седла клапана [градус] 30,0
Длина [мм] 163,6
Материал головки клапана Хром-кремниевый сплав
Поверхность хромированный
Вес нетто [г] 142,0
Высота упаковки [см] 17,00
Длина упаковки [см] 5,2
Ширина упаковки [см] 5,20
Запчасть клапан впускной WS242/295 XF250 280/315 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31022000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VE31022000, V94638, 1307654, V0040354, 10535601. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной WS242/295 XF250 280/315 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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MAHLE 213VA31023000

Клапан выпускной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан впускной WS242/295 XF250/280/315 производителя MAHLE с артикулом 213VE31022000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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