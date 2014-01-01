|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213VE31022000
|Наименование
|Клапан впускной WS242/295 XF250/280/315
|Сторона установки
|Сторона впуска
|Диаметр головки клапана [мм]
|45,5
|Диаметр стержня клапана [мм]
|9,0
|Угол седла клапана [градус]
|30,0
|Длина [мм]
|163,6
|Материал головки клапана
|Хром-кремниевый сплав
|Поверхность
|хромированный
|Вес нетто [г]
|142,0
|Высота упаковки [см]
|17,00
|Длина упаковки [см]
|5,2
|Ширина упаковки [см]
|5,20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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