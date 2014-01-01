Диаметр стержня клапана [мм] 11,0 Угол седла клапана [градус] 30,0 Длина [мм] 175,0 Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав Поверхность хромированный Высота упаковки [см] 21,00 Вес нетто [г] 269,0 Ширина упаковки [см] 6,05 Длина упаковки [см] 6,1

Запчасть клапан впускной Даф WS DKV-DKZ1160 213VE31020000 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31020000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VE31020000, V91755, 0159989, 1252495, 1259989, 540000, 50004679. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной Даф WS DKV-DKZ1160 213VE31020000 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.