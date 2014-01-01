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Клапан впускной DAF WS/DKV-DKZ1160 213VE31020000, Mahle артикул 213VE31020000 MAHLE в Алматы

213VE31020000 MAHLE Клапан впускной DAF WS/DKV-DKZ1160 213VE31020000, Mahle
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213VE31020000
Наименование Клапан впускной DAF WS/DKV-DKZ1160 213VE31020000, Mahle
Сторона установки Сторона впуска
Диаметр головки клапана [мм] 54,7
Диаметр стержня клапана [мм] 11,0
Угол седла клапана [градус] 30,0
Длина [мм] 175,0
Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав
Поверхность хромированный
Высота упаковки [см] 21,00
Вес нетто [г] 269,0
Ширина упаковки [см] 6,05
Длина упаковки [см] 6,1
Запчасть клапан впускной Даф WS DKV-DKZ1160 213VE31020000 Mahle представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VE31020000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VE31020000, V91755, 0159989, 1252495, 1259989, 540000, 50004679. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной Даф WS DKV-DKZ1160 213VE31020000 Mahle на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан впускной DAF WS/DKV-DKZ1160 213VE31020000, Mahle производителя MAHLE с артикулом 213VE31020000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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