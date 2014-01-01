Диаметр стержня клапана [мм] 10,0 Длина [мм] 168,5 Угол седла клапана [градус] 30,0 Материал головки клапана Никель-хром-титан-алюминиевый сплав Поверхность хромированный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Седло клапана заклепанное Количество канавок 1 Высота упаковки [см] 17,00 Вес нетто [г] 183,0 Длина упаковки [см] 5,2 Ширина упаковки [см] 5,20

Запчасть клапан выпускной Головка блока ДВС представлена по производителю KNECHT с артикулом 213VA31787000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан выпускной Головка блока ДВС, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KNECHT. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.