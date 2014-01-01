|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213VA31023000
|Наименование
|Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6
|Сторона установки
|сторона выпуска
|Диаметр головки клапана [мм]
|42,5
|Диаметр стержня клапана [мм]
|9,0
|Длина [мм]
|158,7
|Угол седла клапана [градус]
|30,0
|Материал головки клапана
|Хром-марганец-никелевый сплав
|Материал стержня клапана
|Хром-кремниевый сплав
|Поверхность
|хромированный
|Вес нетто [г]
|140,0
|Высота упаковки [см]
|21,10
|Длина упаковки [см]
|5,2
|Ширина упаковки [см]
|5,20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 производителя MAHLE с артикулом 213VA31023000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита