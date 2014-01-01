Диаметр стержня клапана [мм] 9,0 Длина [мм] 158,7 Угол седла клапана [градус] 30,0 Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав Материал стержня клапана Хром-кремниевый сплав Поверхность хромированный Вес нетто [г] 140,0 Высота упаковки [см] 21,10 Длина упаковки [см] 5,2 Ширина упаковки [см] 5,20

Запчасть клапан впускной Даф XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VA31023000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VA31023000, V94639, 1327029, 540005, 86131600006, V0040355, 10535600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной Даф XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.