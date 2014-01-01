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Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 артикул 213VA31023000 MAHLE в Алматы

213VA31023000 MAHLE Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213VA31023000
Наименование Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6
Сторона установки сторона выпуска
Диаметр головки клапана [мм] 42,5
Диаметр стержня клапана [мм] 9,0
Длина [мм] 158,7
Угол седла клапана [градус] 30,0
Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав
Материал стержня клапана Хром-кремниевый сплав
Поверхность хромированный
Вес нетто [г] 140,0
Высота упаковки [см] 21,10
Длина упаковки [см] 5,2
Ширина упаковки [см] 5,20
Запчасть клапан впускной Даф XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VA31023000. У данной детали есть аналоги с номерами: 213VA31023000, V94639, 1327029, 540005, 86131600006, V0040355, 10535600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан впускной Даф XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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MAHLE 213VE31022000

Клапан впускной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан впускной DAF XF280M/XF350M 9x45.45x163.6 производителя MAHLE с артикулом 213VA31023000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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