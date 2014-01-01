Диаметр стержня клапана [мм] 11,0 Длина [мм] 175,0 Угол седла клапана [градус] 30,0 Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав Материал стержня клапана Хром-кремниевый сплав Поверхность хромированный Высота упаковки [см] 21,00 Вес нетто [г] 220,0 Ширина упаковки [см] 6,05 Длина упаковки [см] 6,1

Запчасть Клапан выпускной Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VA31021000. У данной детали есть аналоги с номерами: V91756, CV12647, 1254382, 540001, 50004680, 86131000006, 86131000006. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.