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Клапан выпускной DAF артикул 213VA31021000 MAHLE в Алматы

213VA31021000 MAHLE Клапан выпускной DAF
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213VA31021000
Наименование Клапан выпускной DAF
Сторона установки сторона выпуска
Диаметр головки клапана [мм] 49,8
Диаметр стержня клапана [мм] 11,0
Длина [мм] 175,0
Угол седла клапана [градус] 30,0
Материал головки клапана Хром-марганец-никелевый сплав
Материал стержня клапана Хром-кремниевый сплав
Поверхность хромированный
Высота упаковки [см] 21,00
Вес нетто [г] 220,0
Ширина упаковки [см] 6,05
Длина упаковки [см] 6,1
Запчасть Клапан выпускной Даф представлена по производителю MAHLE с артикулом 213VA31021000. У данной детали есть аналоги с номерами: V91756, CV12647, 1254382, 540001, 50004680, 86131000006, 86131000006. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти MAHLE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан выпускной DAF производителя MAHLE с артикулом 213VA31021000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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