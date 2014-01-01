menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Турбокомпрессор DAF XF105 PACCAR MX 410 и 460 л.с. артикул 213TC18582000 MAHLE в Алматы

213TC18582000 MAHLE Турбокомпрессор DAF XF105 PACCAR MX 410 и 460 л.с.
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 213TC18582000
Наименование Турбокомпрессор DAF XF105 PACCAR MX 410 и 460 л.с.
Тип зарядки Турбонагнетатель
для оригинального номера 1897354
только в соединении с 213TA18582000
Вес нетто [г] 29020,0
Высота упаковки [см] 30,50
Ширина упаковки [см] 35,50
Длина упаковки [см] 49,5

С этим товаром покупают...

WABCO 8934010124

Соединительные элементы, трубопровод сжатого воздуха

MAHLE 213TA18582000

Адаптер турбонагнетателя

TORQUE SB3001

Подшипник подвесной правого привода

CTR CL0064

Стойка переднего стабилизатора

HOLA HD5143

Диск тормозной
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор DAF XF105 PACCAR MX 410 и 460 л.с. производителя MAHLE с артикулом 213TC18582000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0