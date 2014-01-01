|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|213TC17695000
|Наименование
|Турбокомпрессор DAF XF 250M/280M/315M (1358390) Mahle
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|только в соединении с
|213TA17695000
|Вес нетто [г]
|16500,0
|Ширина упаковки [см]
|26,80
|Высота упаковки [см]
|30,00
|Длина упаковки [см]
|36,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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